A2A illumina Messina con Acsm Agam

Messina si accende di luce nuova grazie all’accordo siglato dall’Amministrazione comunale locale con l’associazione temporanea di impresa formata da Varese Risorse del gruppo Acsm Agam (mandataria), A2A Illuminazione Pubblica e Di Bella Costruzioni per la gestione degli impianti d’illuminazione pubblica nel territorio. L’appalto di circa 30 milioni di euro in 6 anni prevede l’installazione di oltre 28 mila nuove luci a LED gestite da remoto, interventi di riqualificazione o sostituzione della maggior parte dei pali già presenti e nuove linee elettriche. Quella di una nuova illuminazione cittadina a LED è una scelta innovativa, in linea con altre metropoli europee e città italiane quali Milano, Bergamo, Brescia.

La nuova illuminazione garantirà uguale efficienza e resa luminosa con un forte risparmio sui consumi elettrici, pari a circa il 65%. Rilevanti anche i vantaggi ambientali, all’insegna dello sviluppo sostenibile che guida le politiche delle società: la trasformazione a LED consentirà infatti di ridurre di circa 2400 tonnellate le emissioni di CO2 a Messina. La maggior durata dei LED, fino a cinque volte quella delle lampade tradizionali, diminuisce inoltre le attività legate alla sostituzione delle lampade. Il nuovo sistema di illuminazione assicura una migliore concentrazione del fascio luminoso, evitando così la dispersione della luce verso l’alto, con un effetto complessivo di maggiore luminosità e minore inquinamento visivo.

A2A Illuminazione Pubblica è la società del Gruppo A2A che gestisce impianti d’illuminazione pubblica, artistica, semaforica e lampade votive ed è presente nei territori dei Comuni di Milano, Brescia, Bergamo, Lainate, Cassano d’Adda, Stradella, Pieve Emanuele e San Giuliano Milanese. Il gruppo Acsm Agam, frutto dell’aggregazione delle utilities di cinque province lombarde, si sta inserendo nel settore dell’illuminazione pubblica partecipando, in ATI con A2A, che è partner industriale e socio di riferimento, alle gare indette dalle Amministrazioni comunali e mediante la presentazione di “Progetti di Finanza”. Ad oggi le gare aggiudicate sono quelle di Garbagnate Milanese, Nova Milanese, Cornaredo, Melzo, Pero, Cantello.