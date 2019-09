A2A in gara per gli asset nell'eolico di Renvico

A2A e' in gara per gli asset nell'eolico di Renvico, che il fondo Macquarie punta a cedere. A spiegarlo, a margine dell'Italian Energy summit del Sole 24Ore, l'a.d. del gruppo, Valerio Camerano. "La gara e' partita ed e' in corso. Ci aspettiamo sviluppi nel corso di qualche settimana", ha detto. Non c'e' invece nessuna novita' per ora sul fronte Sorgenia, che le banche vogliono cedere dopo il taglio del debito: gli offerenti, fra cui la stessa A2A, "sono in attesa di sviluppi da parte dell'advisor e al momento una scadenza per le offerte vincolanti non c'e'", ha concluso.

Camerano: "Green deal? A2A c'è"

Se si vuole realizzare un "green deal" come quello proposto dal premier Giuseppe Conte e' "molto importante che vi sia la semplificazione dei processi autorizzativi, che vi sia un coordinamento tra i vari attori istituzionali" e che ci siano "target e obiettivi chiari". Lo ha detto l'a.d. di A2A, Valerio Camerano, spiegando come il gruppo, a fronte di questi presupposti, risponderebbe "sicuramente con entusiasmo a questo appello, mettendo in campo tecnologie, capitali, investimenti e uomini". Piu' in generale, intervenendo all'Italian energy summit del Sole24Ore, Camerano ha affermato che la transizione energetica e l'economica circolare hanno bisogno di "decisioni infrastrutturali e strutturali importanti, che richiedono una politica forte: i capitali non mancheranno, i trend sono coerenti, ma servono decisioni importanti"