A2A in roadshow per presentare il Green Financing Framework

A2A S.p.A. (rating Baa2 outlook stable da Moody's e BBB outlook positive da S&P) ha dato mandato a BBVA, BNP Paribas, Mediobanca and UniCredit in qualità di Joint Bookrunners di organizzare una serie di incontri con investitori fixed-income, a partire dal 2 Luglio 2019, al fine di presentare il proprio Green Financing Framework. Gli incontri sono previsti in Milano, Londra, Amsterdam, Parigi e Germania. A valere sul Programma EMTN, potrà seguire una emissione Green, in funzione delle condizioni di mercato, di un ammontare atteso di EUR 400m, senior unsecured, RegS bearer, a tasso fisso e con una durata target di 10 anni.