A2A: nel 2018 1,8 mld di valore generato e distribuito (+10%)

Ha superato gli 1,8 miliardi il valore generato e distribuito da A2A nel 2018, con una crescita del 10% rispetto al 2017. La quota maggiore e' stata distribuita come remunerazione dell'azienda (627 milioni), come remunerazione del personale (492 milioni) e come trasferimenti alla Pubblica Amministrazione (322 milioni). A evidenziarlo il gruppo stesso che ha presentato oggi il proprio bilancio integrato 2018 e il terzo bilancio di sostenibilita' di Milano. A2A, applicando un modello di business sostenibile, "ha realizzato dal 2014 al 2018 una crescita costante del margine operativo lordo (+20%), aumentando nello stesso tempo gli investimenti (+77% rispetto al 2014) e rafforzando la struttura patrimoniale". Fra le tematiche che vedono impegnato il gruppo c'e' quella dell'economia circolare: nel 2018 e' stato conferito in discarica solo lo 0,3% dei rifiuti urbani raccolti e per il prossimo quinquennio ha l'obiettivo di tenere la percentuale sotto l'1%. Per proseguire su questo percorso A2A vuole raddoppiare, entro il 2023, l'attuale capacita' di trattamento per recupero materia; sempre entro questo orizzonte punta a portare la differenziata dal 60 al 65% a Milano e dal 74 al 76% negli altri comuni serviti. Sul fronte delle rinnovabili l'80% della produzione di energia elettrica viene da fonti pulite.