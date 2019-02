A2A, preliminari Bilancio 2018: crescita pari al 5% sul 2017

A2A, preliminari Bilancio 2018: crescita pari al 5%

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - A2A, il consiglio di amministrazione ha presentato i risultati consolidati preliminari dell'esercizio 2018.

Questi i dati principali: margine Operativo Lordo a 1,23 miliardi di euro: crescita del 3% rispetto al risultato del 2017; al netto delle componenti non ricorrenti, la crescita è pari al 5% Investimenti pari a 500 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente e acquisizioni per 116 milioni di euro nelle energie rinnovabili La Posizione Finanziaria Netta, migliora a 3,02 miliardi di euro (3,23 miliardi di euro al 31 dicembre 2017).

I dati preliminari del 2018, spiega nel dettaglio la nota del gruppo, confermano la capacità di crescita organica nei settori tradizionalmente gestiti da A2A, recepiscono il primo consolidamento integrale del gruppo ACSM-AGAM grazie al proseguimento del percorso di partnership delle public utilities iniziato negli anni precedenti, registrano inoltre la maggiore presenza del Gruppo nel settore fotovoltaico a seguito delle operazioni di M&A concluse nell’anno. Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) pari a 1,23 miliardi di euro, risulta in aumento del 3% rispetto al risultato registrato nell’anno precedente.

Il Margine operativo lordo si attesta a circa 1,19 miliardi (1,14 miliardi di euro nel 2017), in crescita del 5%. Tutte le Business Unit con l’unica eccezione delle Reti elettricità e gas, hanno riportato risultati ordinari in aumento rispetto all’esercizio precedente. A tale andamento positivo ha contribuito, inoltre, l’apporto del gruppo ACSM-AGAM, consolidato integralmente a partire dal primo luglio 2018. Gli Investimenti, pari a 500 milioni di euro, risultano in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente.

La crescita è riconducibile prevalentemente ai maggiori investimenti della Business Unit Reti e Calore (+14%) e al consolidamento degli investimenti del gruppo ACSM AGAM relativi al secondo semestre dell’anno. Nel 2018, inoltre, A2A ha concluso operazioni di M&A nel comparto delle rinnovabili per un importo complessivo di 116 milioni di euro (impatto sulla posizione finanziaria netta di consolidato). Lanciata l’Offerta Pubblica di Acquisto sul capitale di ACSM-AGAM e il conseguente ripristino del flottante: al termine delle suddette operazioni, al 31 dicembre 2018, la quota di pertinenza di A2A si è attestata al 41,34% (+2,43% rispetto alla situazione 31 dicembre 2017), con un investimento netto complessivo pari a 21 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 3,02 miliardi di euro (3,23 miliardi di euro al 31 dicembre 2017). Nel corso dell’anno la generazione di cassa netta è stata di oltre 200 milioni di euro.

“Siamo davvero molto soddisfatti dei risultati di quest’anno sia a livello assoluto che per singola Business Unit - commenta l’Amministratore delegato Valerio Camerano - E’ stato ancora un anno in cui siamo riusciti a migliorare contestualmente la redditività, gli investimenti e la struttura del capitale a conferma della validità dell’indirizzo strategico intrapreso ormai 5 anni fa”.

“Il 2018 consolida il percorso di rafforzamento della nostra società e pone le basi per ulteriori sviluppi futuri - ha dichiarato Giovanni Valotti, Presidente del Gruppo. Un disegno compreso e condiviso anche da altre imprese con le quali abbiamo concluso importanti operazioni di partnership”.