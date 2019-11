A2A, terzo trimestre 2019: ricavi per 5.380 milioni di euro

A2A ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi per 5.380 milioni di euro, in crescita del 19,1% rispetto allo stesso periodo del 2018, un margine operativo lordo salito dell'1,3% a 886 milioni, un risultato operativo sceso del 16,9% a 452 milioni e un utile in riduzione del 25,3% a 250 milioni, che risente di maggiori svalutazioni e ammortamenti, inclusi 45 milioni legati alla svalutazione della discarica di Grottaglie. La multiutility, si legge in una nota, ha rivisto al rialzo la guidance per il 2019 sul mol, atteso ora a circa 1,2 miliardi (in precedenza tra 1.155 e 1.185 milioni) e sulla redditivita' netta, stimata in 330 milioni (in precedenza tra 300 e 330 milioni). L'indebitamento finanziario netto e' salito a 3.129 milioni di euro, dai 3.022 milioni di fine 2018.