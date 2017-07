A2a tiene aperti tutti i dossier: Acsm-Agam, Aspem, Aevv e Lario Reti Holding

Con riferimento alla lettera di intenti non vincolante sottoscritta lo scorso 1 aprile, le società ACSM-AGAM, ASPEM, AEVV, Lario Reti Holding e A2A (le Società) comunicano che le attività di studio del percorso di partnership industriale e societaria sono tutt’ora in corso.

Le Società, in particolare, confermano e rinnovano l’interesse a proseguire e completare le attività e, pertanto, il termine dei lavori inizialmente previsto in circa quattro mesi e comunicato in data 1 aprile 2017 viene esteso di due mesi, anche tenuto conto della pausa estiva. Successivamente, ove sussisteranno le condizioni necessarie, le parti sottoporranno il progetto di aggregazione all'esame e all'approvazione dei rispettivi soci.

L'INTERVISTA DI AFFARITALIANI.IT MILANO/ Monza, il sindaco Allevi: "Pgt? Da ripensare. Studiamo anche Acsm-Agam ad A2A"