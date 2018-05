A2A torna in tv con Claudio Bisio e la regia di Paolo Genovese

“Ascolta un amico” lo spot on air dal 6 maggio, la campagna di comunicazione declinata anche su radio, stampa e social media

Il Gruppo A2A torna in tv e per la prima volta in assoluto sceglie di raccontarsi attraverso un testimonial: Claudio Bisio. Il claim della campagna sarà “Ascolta un amico”, un messaggio che, sottolineando il concetto di amicizia, vuole ribadire il rapporto di fiducia che lega A2A ai cittadini, la vicinanza alle persone e l’attenzione alle esigenze della clientela.

Lo spot, diretto dal regista Paolo Genovese, racconta la quotidianità di Claudio Bisio e come l’energia sia parte della sua vita: svegliarsi la mattina, fare la doccia, guidare un’auto elettrica, consultare un tablet sono tutti gesti che hanno bisogno di un “pizzico” di energia. Per questo Bisio, nel suo personaggio familiare e affidabile, suggerisce al pubblico di “scoprire cosa c’è di nuovo in A2A Energia”, la società del Gruppo attiva nel mercato della vendita di energia elettrica e gas e che si occupa di sviluppare prodotti e servizi per l’efficienza energetica, sempre vicina alle esigenze delle famiglie e delle imprese.

Il messaggio della campagna di A2A Energia è in continuità con la filosofia che ha portato il Gruppo a rinnovare il proprio logo con la scelta visiva della “Citta2A”: una città stilizzata che invita a ripensare la realtà urbana con lo sguardo rivolto al futuro, immaginando una Smart City alimentata da una rete di servizi digitali, integrati e intelligenti in grado di rispondere a tutte le moderne esigenze delle comunità.

Il messaggio semplice e amichevole di Claudio Bisio è stato pensato per accompagnare le persone verso il passaggio al mercato libero dell’elettricità e per trasmettere i valori distintivi del Gruppo A2A. Gli spot da 15, 30 e 45 secondi, realizzati con la creatività di FCB Milan e la produzione di Brand Cross, andranno in onda a partire dal 6 fino al 19 di maggio sulle maggiori reti televisive nazionali. Il media mix della campagna, che è stata pianificata da Casiraghi&Greco, prevede anche passaggi radio, al cinema, su quotidiani nazionali e canali social, sarà on air dal 6 maggio al 19 giugno.