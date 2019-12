A2A

a2a Agsm, Aim e A2A, studio per una partnership in Triveneto AGSM Verona, AIM Vicenza e A2A hanno sottoscritto oggi un termsheet relativo ad un percorso in esclusiva, che si concluderà entro il 30 giugno 2020, finalizzato allo studio di una possibile partnership strategica con l’obiettivo di creare un player di riferimento nel Triveneto.