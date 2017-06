Teem Brebemi

A35 Brebemi: bene primo semestre 2017, a fine anno collegamento con l’A4



IMPRESE-LAVORO.COM - Brescia - La A35 Brebemi sta vivendo il 2017 come l’anno della svolta, entro fine anno sarà completata infatti l’interconnessione tra A35 e A4 in corrispondenza di Brescia. Sarà così favorito l’utilizzo della A35 come autostrada direttissima per Milano per il traffico proveniente da Verona e dal Brennero. Contemporaneamente saranno inaugurate anche le 2 aree di Servizio Adda Nord e Adda Sud, con due risultati positivi: la valorizzazione dei prodotti del territorio e lavoro per i numerosi addetti impiegati negli autogrill. Nel frattempo crescono sulla A35 Brebemi gli utenti. Lungo il percorso stanno nascendo importanti poli logistici tecnologicamente avanzati, già confermati sia nell’area milanese, sia verso Bergamo e Brescia, come quelli in costruzione di Italtrans a Calcio (Bg) e di Esselunga a Ospitaletto (Bs), a pochi metri dall’autostrada A35. Il netto miglioramento di collegamenti e viabilità, nelle zone industriali di Montichiari e di Castenedolo, ha favorito anche la crescita di insediamenti e capannoni destinati ad attività terziarie e nella logistica.