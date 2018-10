A35 Brebemi: i totem, un modo diverso di fare turismo

IMPRESE-LAVORO.COM - Brescia – Sono stati inaugurati oggi, alla presenza dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni e del presidente di Brebemi SpA, Francesco Bettoni, i due Totem multimediali voluti da A35 nell’ambito della valorizzazione territoriale delle aree attraversate. Brebemi ha deciso di attivare, in collaborazione con Regione Lombardia ed Explora per la valorizzazione del brand InLombardia, due postazioni multimediali nelle aree di servizio Adda Nord e Adda Sud, punti informativi parte del progetto InfoA35. La direttissima Brescia-Milano da oggi è quindi inserita nel network informativo turistico di Regione Lombardia. Il vantaggio per gli utenti autostradali che sostano nelle due Aree di Servizio a Caravaggio, è quello di poter ricevere assistenza per i successivi spostamenti ed informazioni di carattere turistico sull’area interessata da Brebemi e sull’intera Lombardia. I viaggiatori hanno così a disposizione contenuti sia dell’EDT (Ecosistema Digitale Turistico) sviluppato da Explora su indicazione di Regione Lombardia, vale a dire elaborati da tutti gli Infopoint lombardi, sia caricati da una redazione “ad hoc” che dà spazio al patrimonio, alle ricchezze, agli eventi e alle curiosità dell’area attraversata dalla A35. “La Lombardia è una terra a forte vocazione turistica e la presenza dei totem informativi potrà attrarre l'interesse delle decine di migliaia di utenti che ogni giorno percorrono la A35 Brebemi - dice Lara Magoni - grazie alla multimedialità i viaggiatori avranno la possibilità di conoscere ed apprezzare luoghi di valore storico, artistico e turistico di notevole importanza. I totem contribuiranno a rendere il nostro territorio ancora più connesso, avvicinando la Lombardia al mondo e infine collegando con una vera e propria direttissima a Milano e Brescia, e dunque al resto d’Italia, la nostra bassa pianura bergamasca”. “La valorizzazione del territorio è parte della mission di A35 Brebemi e la collaborazione con Regione Lombardia ed Explora, con questi due totem multimediali a disposizione dei nostri clienti, si inserisce perfettamente in questo genere di attività - afferma Francesco Bettoni - sarei molto felice di sapere che il viaggio sulla direttissima di ultima generazione A35 Brebemi, grazie a questo progetto, ha anche permesso di scoprire luoghi affascinanti con momenti ed esperienze indimenticabili e risorse uniche di questo territorio, tutto da scoprire”.