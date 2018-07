A4, maxi-incidente e traffico bloccato tra Arluno e la Ghisolfa



Grave incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8 e 30, sulla autostrada A4 tra l'uscita di Milano Ghisolfa e Rho: coinvolti un mezzo pesante e alcune auto. Traffico bloccato per consentire i soccorsi delle ambulanze del 118: nel tratto tra Arluno e Ghisolfa si sono subito creati diversi chilometri di coda.



I feriti sono 3, trasportati in codice rosso in ospedale con l'elicottero: nessuno sarebbe in pericolo di vita