A5, ragazza muore in auto mentre va alla festa di fine anno. Feriti 6 amici



Una 19enne è morta, quattro ragazzi sono ricoverati in gravi condizioni e altri tre sono finiti al pronto soccorso dopo un incidente avvenuto poco prima della mezzanotte sull'autostrada A5 Torino-Aosta, al km 82.585 direzione Aosta. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, dopo l'impatto tra un minibus e un pullman. Una ragazza di 19 anni ha perso la vita, due maschi di 17 anni, una femmina coetanea e un'altra 19enne sono stati ricoverati in prognosi riservata. Altri tre pazienti in pronto soccorso in fase diagnostica: sono due 17enni e un 19enne, tutti maschi. Viaggiavano tutti sul minibus e sono tutti residenti nella cintura di Milano. Il conducente non ha avuto bisogno di soccorso.



Nessun passeggero del pullman ha dovuto ricorrere alle cure mediche. La dinamica dell'incidente è in fase di valutazione da parte dell'autorità competente. Per permettere gli accertamenti l'autostrada è rimasta chiusa da Chatillon a Aosta Ovest in entrambe le direzioni fino alle 3 di notte.