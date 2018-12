Abbandona due draghi barbuti: rischia un anno di carcere

Abbandona due esemplari di draghi barbuti, cioe' di Pogona vitticeps, originari delle regioni aride e semidesertiche dell'Australia centrale. E adesso rischia fino a un anno di reclusione. Le indagini condotte dai militari del Nucleo CITES di Pavia, con i militari del Nipaaf e della Stazione Carabinieri Forestale di Mortara hanno permesso di individuare il responsabile dell'abbandono dei due sauri rinvenuti lo scorso mese di novembre in Comune di Vigevano all'interno di una scatola. Si tratta di un uomo, M.B. di Vigevano, che e' stato deferito all'Autorita' Giudiziaria per il reato di abbandono di animali, punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Trattandosi di specie eteroterma, che non dispone cioe' di un proprio sistema per regolare la temperatura corporea e che per un metabolismo efficiente ha bisogno quindi di esporsi quotidianamente al sole o a fonti di calore artificiali, M.B. potrebbe dover rispondere anche del reato di maltrattamento di animali, per aver esposto i rettili a temperature rigide, insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, reato punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.