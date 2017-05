Abbiategrasso, 21enne trovato morto in un canale di scolo

Un ragazzo di 21 anni e' stato trovato morto questa mattina alle 5,50 ad Abbiategrasso, nel Milanese. Il giovane si trovava a pancia in giu' in un canale di scolo in via Arconati. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri, ma non c'era piu' niente da fare. Dalle prime indagini non si esclude l'ipotesi del suicidio. Secondo una prima ricostruzione fatta dai militari, il ragazzo avrebbe litigato nella serata di ieri con la fidanzata, poi di lui si sarebbero perse le tracce. Nel corso della notte i genitori lo hanno cercato ed hanno trovato il suo motorino vicino alla vasca di scolmamento dove e' stato poi trovato il corpo. Indagano i carabinieri di Abbiategrasso.