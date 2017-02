Abbiategrasso, Pd: "Grazie a Gigi Arrara per il suo lavoro"

Pietro Bussolati

Arrara non si ricandida a sindaco, il Pd lo ringrazia per il lavoro svolto

"Ringraziamo il sindaco Gigi Arrara per l’ottimo lavoro svolto nell'interesse della città in questi cinque anni di amministrazione. Gli avevamo chiesto di confermare la sua candidatura ma rispettiamo la sua decisione e gli siamo grati per aver manifestato la volontà di restare al fianco del Partito Democratico in questa difficile sfida elettorale. Il PD è già a lavoro, e lo sarà nei prossimi giorni, per individuare una figura che possa consentire il raggiungimento di altri successi positivi per il bene della comunità di Abbiategrasso. Ci impegneremo a costruire un dialogo positivo con tutte quelle forze che si riconoscono nei valori democratici, nella difesa dell’ambiente e nell’attenzione agli ultimi, affinché si possa arrivare alle elezioni con una coalizione ampia e condivisa, per proseguire e migliorare il lavoro fatto in questi anni”.

Così il segretario metropolitano Pietro Bussolati e quello di Abbiategrasso, Francesco Biglieri, in un comunicato congiunto ringraziano il sindaco Arrara per il lavoro svolto, all'indomani della sua decisione di non ripresentare la candidatura a sindaco alle prossime elezioni.