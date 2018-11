Abbonamenti a false riviste della polizia: 12 persone denunciate a Milano

Abbonamenti a false riviste della polizia: 12 denunce per truffa

Si fingevano appartenenti alle forze dell'ordine o ad altri Enti dello Stato, proponevano per prezzi tra i 90 e i 150 euro abbonamenti a riviste non autorizzate a tema sicurezza e con emblemi di Corpi dello Stato, e se qualcuno rifiutava o decideva di non rinnovare prospettavano lunghe e costose vertenze legali proponendo il versamento di ulteriori somme di denaro per evitare cause, arrivando a presentarsi come avvocati o giudici per convincere anche i più restii a cadere nel tranello.

Dodici persone, facenti parte di una organizzazione volta alla truffa che aveva base a Milano, sono state denunciate a seguito delle indagini condotte a partire dal maggio scorso dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia pavese.

I dodici denunciati sono tutti disoccupati e con pregiudizi di polizia in quanto autori (a vario titolo) dello stesso tipo di truffa da circa 15 anni. Sempre secondo quanto spiegato dagli investigatori dell'Arma, nei primi cinque mesi del 2018, il gruppo di truffatori (capitanato da un 60enne e un 45enne) che operava per conto di una società regolarmente iscritta alla Camera di commercio, ha effettuato circa duemila spedizioni su tutto il territorio nazionale attraverso un corriere.

Secondo quanto accertato, alla stesura del contratto con il corriere, la società aveva preventivato e garantito un minimo di 15 mila spedizioni annue di riviste, quindi con profitti stimati superiori al milione di euro senza considerare il denaro estorto attraverso le minacce per evitare un millantato contenzioso legale. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni sequestrando riviste, elenchi telefonici, carte di credito e conti correnti sui quali convergeva il denaro incassato.