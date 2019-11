Abercrombie chiude lo store milanese il 14 dicembre

Lo store milanese di Abercrombie&Fitch chiuderà prima di Natale. La chiusura del negozio di Corso Matteotti, secondo quanto riporta Pambianconews, è prevista per il 14 dicembre, nonostante ancora non sia arrivata comunicazione ufficiale da parte dell’azienda.

Lo stop non sorprende dal momento che la fine dell’attività del flagship in centro a Milano era stata annunciata il 29 maggio di quest'anno, insieme alla notizia della chiusura dei punti vendita di New York City e Fukuoka, in Giappone, con data primo trimestre 2020. Il brand pare però abbia deciso di anticipare la chiusura del negozio inaugurato nel 2009.

Divenuto famoso per i modelli a torso nudo, la chiusura dello store milanese non rappresenta, almeno per ora, l’addio del gruppo all'Italia, visto che resteranno operativi il negozio Hollister, all'interno nel centro commerciale I Gigli di Firenze.