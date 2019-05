Abercrombie in perdita, chiuderà lo store milanese

Abercrombie & Fitch ha chiuso il primo trimestre fiscale del 2019 con una perdita di 19,2 milioni di dollari e le aspettative per il secondo trimestre fiscale non sono buone. Sull'onda dei risultati negativi e del forte ribasso registrato in borsa quando sono stati resi noti, l'azienda di abbigliamento ha annunciato la chiusura di tre flagship store: quello a marchio Holliser a New York City e quelli a marchio A&F a Fukuoka (Giappone) e Milano.