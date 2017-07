Abimelech (Fit Cisl): stazioni abbandonate, Trenord presenti piano sicurezza

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Riunione convocata d’urgenza in Regione Lombardia, con l’assessore alla Mobilità Alessandro Sorte e i sindacati di categoria, per affrontare l’emergenza sicurezza dopo l’ennesimo ferimento di un controllore Trenord. “La riunione è stata utile e ringrazio per la sensibilità e la disponibilità ad affrontare il tema della sicurezza l’assessore Sorte”, spiega Giovanni Abimelech, segretario regionale della Fit Cisl. “Dispiace che la società Trenord abbia disertato l’incontro a causa – così dicono – dello sciopero proclamato per lunedì prossimo da tutte le sigle sindacali dopo il ferimento del nostro controllore. Credo sia arrivato il momento di costruire un progetto in grado di dare una risposta all’emergenza sicurezza. Perché al di là di episodi gravissimi che sono costati cari ai nostri lavoratori, registriamo uno stato di generale degrado delle stazioni ferroviarie. Trenord (con Rfi e Fnm) ha fatto una scelta precisa, abbandonando le stazioni senza biglietteria né personale. E oggi sono diventate ricettacolo di disperati e delinquenti che spacciano e minacciano i passeggeri e il personale in transito. Serve un progetto finanziato e condiviso che punti sulle tecnologie d’avanguardia e consenta un controllo centralizzato dei treni e delle stazioni. E’ Trenord che deve farsi carico di un progetto da concretizzare al più presto. Da parte della Regione abbiamo colto disponibilità e attenzione, ora l’azienda deve fare la sua parte”, conclude Abimelech.