Abruzzo in Lombardia: show gratuito al Dal Verme il 28 gennaio



Domenica 28 gennaio alle 17 torna, per la settima edizione, lo spettacolo gratuito di musica, cabaret e solidarietà "Abruzzo in Lombardia", nella splendida cornice del Teatro Dal Verme di Milano, in via San Giovanni sul Muro, 2. Protagonista dell'iniziativa, che nasce da una idea di Fabio Altitonante, sarà il cabarettista abruzzese Vincenzo Olivieri, con la straordinaria partecipazione di Andrea Pucci. Per concludere, un gustoso ricordo abruzzese doc. E' possibile prenotare a QUESTO LINK.