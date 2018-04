Abusi in un nido di Varese: 46 episodi violenti in due settimane

Nuovi orrori in un asilo nido lombardo: i riflettori delle forze dell'ordine si sono accesi sulla struttura "Imparare è un gioco" di Gavirate, Varese. Qui sono stati ripresi 46 episodi di abusi ai danni di 14 bambini. Le immagini, che coprono un periodo di due settimane, testimoniano le vessazioni di cui si è resa protagonista la titolare 32enne arrestata, ora ai domiciliari. La si vede ad esempio lanciare una ciabatta contro un bambino o scuoterne un'altra minacciandola: "Vado avanti se lo rifai". Ad altri erano schiacchiate le mandibole per costringerli a mangiare. Oppure erano lascianti piangenti al buio nella stanza della nonna. Una bambina era seduta in modo scomposto? L'insegnante gliela ha tolta improvvisamente da sotto facendola cadere a terra. La segnalazione è partita da tre mamme che avevano notato strani comportamenti nei loro bimbi, divenuti più aggressivi. La struttura è stata chiusa anche perchè è emerso che la 32enne si avvaleva di collaboratori in nero. L'ultimo di una lunga serie di episodi di violenze nelle strutture lombarde.