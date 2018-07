Abusi sessuali, droga e botte su Sara Tommasi: assolto l'agente

Assolto l'agente di Sara Tommasi: Fabrizio Chinaglia era accusato di aver approfittato delle condizioni di "inferiorità psichica" della showgirl Sara Tommasi, causate da un disturbo della personalità e da psicosi dovute alla cocaina, per indurla ad avere rapporti sessuali anche con minacce e percosse. Ma secondo i giudici del Tribunale di Milano "il fatto non sussiste". La Procura aveva chiesto otto anni per i fatti, emersi dall'indagine milanesi svoltasi tra agosto e settembre 2013. Le motivazioni saranno rese note tra novanta giorni.