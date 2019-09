Accademia del Lusso rinnova la sede in Montenapoleone

Accademia del Lusso rinnova i suoi spazi in Via Montenapoleone 5, a Milano. La scuola di moda ha inaugurato in occasione della Milano Fashion Week la sua sede che si presenta con una nuova veste. Un rinnovamento di immagine nella storica sede che si è resa necessaria per stare al passo con i tempi e i cambiamenti dell'Accademia del Lusso che negli anni è cresciuta e ha modificato il suo dna. In quegli spazi si tengono lezioni di brand management e retail management, ma sempre a Milano, l'Accademia vanta anche un'altra sede in via Chioggia, dedicata invece ai laboratori. Per festeggiare la riapertura, è stata organizzata la mostra Giuliano Fujiwara_Retrospettive Future, che raccoglie una serie di outfit ispirati all’universo creativo di Giuliano Fujiwara, brand fondato da Yoshiaki Fujiwara nel 1986. I designer neodiplomati dell’accademia hanno reinterpretato i capi più rappresentativi provenienti dall’archivio del brand e sviluppato una serie di tessuti stampati per completare i look.