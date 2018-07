Accademia della Finanza a Bergamo, giallo sull'assegnazione alla Coop

Si accendono i riflettori sulla gara d'appalto per la realizzazione della nuova sede dell'Accademia della Guardia di Finanza che sarà realizzata a Bergamo sulle spoglie del vecchio ospedale Riuniti di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti. E proprio quest'ultima è alla regia del progetto, da quasi 70 milioni di euro e suddiviso in due blocchi. Il primo, da nove milioni, riguarda la nuova sede del Comando provinciale delle Fiamme Gialle ed è stato assegnato a Pessina Costruzioni senza alcun tipo di contestazione. Ma è il secondo lotto, quello da 55 milioni e che prevede la nuova Accademia con aule, palestre, piste di atletica, a suscitare perplessità. Come spiega il quotidiano Libero, infatti, Cassa Depositi e Prestiti ha indetto la gara affidando quindi il servizio alla Cmb di Carpi, Cooperativa di muratori e braccianti che è di fatto uno dei bracci operativi nel settore delle costruzioni del mondo della Lega Coop. Questo nonostante l'altra realtà in lizza, ancora la Pessina Costruzioni, avesse presentato una offerta economicamente più vantaggiosa. E invece il direttore generale Marco Sangiorgio ed il resto della dirigenza di CDP hanno aggiudicato i lavori alla Coop emiliana. Assegnazione giudicata strana da diversi osservatori e che potrebbe ora facilmente divenire oggetto di contestazioni in tribunale.