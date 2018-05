Accademia di Brera all'ex Scalo Farini: firmata la convenzione

Trasferimento dell'Accademia di Brera nell'area dello scalo ferroviario Farini: passo in avanti ieri con la sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo dell'ex scalo tra Accademia, Comune di Milano e Fs Sistemi urbani. Siglato anche, come riporta il quotidiano Il Giorno, l'accordo di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione con il Politecnico di Milano. Già il prossimo anno accademico potrebbe iniziare, almeno parzialmente, nei nuovi spazi. Questo l'auspicio del presidente dell'Accademia di Belle Arti Livia Pomodoro.

"L’insediamento dell’Accademia di Brera nello scalo Farini è un elemento di grande pregio per la riqualificazione di tutta l’area, e la collaborazione con il Politecnico nelle attività di progettazione degli spazi rappresenta un ulteriore garanzia di qualità del progetto", ha commentato l'assessore Pierfrancesco Maran.