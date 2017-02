Accoltella l'amico dopo aver visto Juventus-Inter insieme: arrestato

Dopo aver guardato la partita Juventus-Inter assieme in un bar, un 27enne accoltella l'amico in un parco a Basiglio, nel Milanese

Ha colpito l'amico con quattro coltellate dopo una lite in un parco di Basiglio, nel Milanese. Entrambi del posto, la vittima, 23 anni, ha riportato ferite alla schiena e al polso: portato all'ospedale Humanitas, non e' in pericolo di vita. L'aggressore, 27enne, scappato quando i conoscenti di entrambi hanno dato l'allarme, e' stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso grazie alle testimonianze degli altri giovani e una ricerca sui social network. Ora si trova a San Vittore, accusato di tentato omicidio. I due avevano seguito in compagnia di altri amici in un bar poco distante dal parco la partita Juventus-Inter.