Accoltella il suocero durante una lite, arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Vaprio d'Adda per aver accoltellato all'addome il suocero di 52 anni. Quest'ultimo era accorso in difesa della figlia durate una lite scoppiata con il partner.

L'uomo, un pregiudicato di origini peruviane, ora è in carcere a San Vittore, mentre il 52enne è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale di Vimercate e non è in pericolo di vita.

Secondo gli inquirenti, la coppia sarebbe in fase di separazione e sarebbe questo il motivo della discussione.