Accoltellarono un giovane alla fermata della 90: due arrestati

Due giovani pluripregiudicati sono stati arrestati dalla polizia per il ferimento di un 27enne vicino alla fermata del bus in viale Misurata a Milano, il 19 febbraio. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dagli agenti del commissariato Porta Genova nei confronti di un italiano 27enne per lesioni gravissime e di un altro italiano di 22 anni per tentato omicidio. I due avevano accoltellato un 27enne italiano intorno alle 21 all'altezza di piazza Bolivar. Il giovane era stato ferito alle costole, poi aveva percorso alcuni metri fino ad accasciarsi nei pressi della fermata della 90-91, dove aveva perso i sensi ed era stato soccorso da passanti. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta dopo una lite