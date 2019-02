Accoltellato in strada a Milano: è gravissimo

Una rissa con coltelli che degenera in un vero e proprio linciaggio in strada, tra la gente terrorizzata sui marciapiedi, che riprende la scena con il telefonino. E' accaduto ieri attorno alle 18 a Milano, tra viale Farini e viale Stelvio. Ora un nordafricano si trova in gravissime condizioni al Niguarda. La rissa tra connazionali è esplosa per ragioni ancora da chiarire. Il ferito ha raggiunto sulle proprie gambe l'ospedale, dove le sue condizioni si sono poi rivelate molto gravi: colpito con una lama diverse volte ed anche al volto, ha perso molto sangue. Il tutto sotto lo sguardo atterrito di molti milanesi, alcuni dei quali hanno ripreso la violenza con i propri cellulari.

Commenta Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda: "Un nordafricano accoltellato davanti a tutti. Succede a Tijuana? A Cartagena? In una favela di Rio o San Paolo? No a Milano tra viale Stelvio e via Farini, in piena domenica pomeriggio. Ecco come le politiche lassiste e scellerate della giunta Sala-Majorino stanno riducendo la città".