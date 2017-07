Accusata omicidio madre: fu aiuto a suicidio, 4 anni



Era stata accusata di aver volontariamente ucciso la madre, ma la condanna è stata riqualificata in aiuto al suicidio. Questa la sentenza nei confronti di Silvia Pasotto, il medico 62enne che nel settembre scorso preparò un mix di farmaci, poi ingerito dall'anziana madre che, come è emerso dal processo, aveva espresso la volontà di morire assieme alla figlia.



Idifensori della donna hanno annunciato, dopo la lettura del dispositivo, l'intenzione di chiedere al più presto la scarcerazione della loro assistita. Il pm Giovanna Cavalleri aveva chiesto per la donna una condanna a 14 anni di carcere.