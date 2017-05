Acido, Boettcher e Levato faccia a faccia dopo un anno in tribunale

Martina Levato e Alexander Boettcher

Si rivedranno tra poco dopo oltre un anno nell'aula della corte d'Appello di Milano, Martina Levato e Alexander Boettcher, condannati per tre aggressioni con l'acido ai danni di Stefano Savi e Giuliano Carparelli e Pietro Barbini. I due non avevano un faccia a faccia dal 7 aprile 2016. Oggi e' prevista la testimonianza di lei, che ha ricevuto una pena complessiva di vent'anni di carcere; mentre lui ha deciso di presenziare in aula per ascoltare le sue parole. Nel corso del processo, infatti, le loro strade si sono separate: rendendo dichiarazioni spontanee, Levato ha sostenuto che Boettcher avrebbe avuto "una responsabilita' superiore alla sua" nelle aggressioni, attribuendogli il ruolo del "regista" degli attacchi con l'acido, perche' geloso di tutti quelli con cui la ragazza aveva avuto una relazione. Boettcher, gia' condannato a 14 anni per l'aggressione a Pietro Barbini e a 23 anni per gli altri blitz, si e' difeso definendo "cattiverie" le parole della ex. Martina e Alex hanno avuto un figlio, nato ad agosto 2015, sottratto alla potesta' genitoriale e ora in comunita'. Contro la decisione di renderlo adottabile la donna si e' appellata.