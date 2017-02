Acido, pena confermata a Martina Levato: carcere per venti anni

Martina Levato

La terza sezione penale della Corte di Appello di Milano ha confermate le condanne di primo grado nei confronti di Martina Levato e del suo complice Andrea Magnani. Alla donna sedici anni di carcere in quanto esecutrice materiali, all'uomo nove anni e otto mesi in quanto complice nelle aggressioni con lancio di acido del novembre 2014, ai danni di Stefano Savi, e di Giuliano Carparelli. Già condannata 20 anni per l'aggressione con acido a Pietro Barbini, Martina Levato sconterà complessivamente solo 20 anni per via del principio della continuità del reato, facendo le aggressioni parte del medesimo disegno criminale. A giudizio separato l'ex amante di Martina, Alexander Boettcher, al quale la donna ha cercato nuovamente di addossare le maggiori responsabilità per i loro atti.