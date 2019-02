Acqua Sant'Anna da borsetta protagonista alla Milano Fashion Week. VIDEO

Acqua Sant'Anna da borsetta protagonista alla Milano Fashion Week

Acqua Sant’Anna da borsetta, piccola, leggera ed ergonomica, è protagonista della Milano Fashion Week con un cortometraggio dedicato al pubblico femminile, uno short-film proiettato sul maxischermo posizionato in una delle vie di passeggio più cool di Milano: Corso Como. "Se la macchina è in panne - recita il comunicato di presentazione -, nella borsetta di una donna c’è sicuramente la soluzione: una chiave inglese, gli accessori per il trucco, le chiavi di casa e chissà quante altre cose. Ma la vera protagonista è l’acqua Sant’Anna, che regala un immediato sollievo e idratazione, un tuffo tra le vette delle Alpi Marittime da cui sgorga fresca e pura. Nel suo pratico formato da 0,25lt, essenziale e allo stesso tempo discreto, riesce ad intrufolarsi nelle borse di ogni dimensione al fianco degli oggetti indispensabili per ogni donna. Compagna ideale in ogni occasione, è perfetta da avere sempre con sé, in borsetta, per prendere una pastiglia, diluire gli integratori o semplicemente dissetarsi in un breve momento di relax. I benefici di una buona idratazione sono tanti, per la forma, la pelle e in generale per il buon funzionamento di tutto l'organismo".

L’operazione a sostegno della Sant’Anna da borsetta comprende lo short-film on air in Corso Como durante la Fashion Week milanese e si sviluppa con un piano editoriale digitale e una ricca campagna social con video e Instagram stories.