Acsm-Agam S.p.A. ha esaminato i risultati preliminari 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Acsm-Agam S.p.A. ha esaminato i risultati preliminari relativi all’esercizio 2018, che presentano un Ebitda consolidato, prima delle partite non ricorrenti, pari a 49,9 milioni di Euro.

Nel 2018 si sono registrate poste non ricorrenti di diversa natura, complessivamente negative e pari a circa 3,4 milioni di Euro, riguardanti conguagli positivi su tariffe idriche area Varese relative ad esercizi precedenti, costi inerenti l’operazione di Aggregazione, conguagli negativi vendita e distribuzione gas. L’Ebitda consolidato, inclusivo di tali poste, risulta quindi pari a 46,5 milioni di Euro. La PFN si attesta a 72,8 e il rapporto PFN/Ebitda a 1,46x. Gli investimenti realizzati nel 2018 sono pari a 31 milioni di Euro.

L'azienda in un comunicato, precisa che i risultati 2018 includono il contributo derivante dall’Aggregazione, efficace dal 1° luglio 2018, mentre quelli riferiti al 2017 si riferiscono al precedente perimetro, pertanto il confronto risulta non omogeneo. Nella nota si spiega inoltre che i risultati preliminari 2018 potrebbero essere soggetti a variazione in sede di approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Sui dati finanziari annuali completi relativi all’esercizio 2018, che, si ricorda, saranno approvati nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019, sono in corso le attività di verifica da parte della società di revisione.