Adamo Bara Luxury, arrestato per rapina: non aveva soldi per nuova canzone

Adamo Bara Luxury, rapper di 18 anni, è stato arrestato per una rapina commessa lo scorso 4 agosto in via Val Sabbia insieme a un complice di 17 anni. Il rapper avrebbe confessato di aver bisogno di soldi per il nuovo singolo. I due hanno aggredito un giovane di 26 anni e gli hanno portato via il telefono cellulare. Il giovane aggredito è stato colpito più di 25 volte con un gancio per auto e ha riportato una prognosi di 25 giorni per numerose fratture al volto e agli arti. Gli aggressori sono accusati di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate. Tra l'altro al complice del rapper sono state contestate altre due rapine commesse sul treno per Cesate il 28 luglio e il 24 agosto.