Addio a Fabio, 14enne affetto da Sindrome di West: cordoglio della Pausini

Addio a Fabio, 14enne affetto da Sindrome di West

Grande commozione per la morte di Fabio Muroni, 14enne di Corte Palasio, Lodi, che dalla nascita combatteva contro la sindrome di West, una rara e grave forma di encefalopatia epilettica. Fabio, spentosi nella notte tra domenica e lunedì, era conosciuto nel lodigiano dove tante persone si erano mobilitate, anche con delle raccolte fondi, per aiutarlo a sostenere le cure. A causa della grave malattia che lo affliggeva il ragazzino passava molto tempo in ospedale e lo scorso anno aveva ricevuto anche la visita della cantante Laura Pausini, di cui era grande fan. I funerali, come riporta la pagina Facebook 'Aiutiamo Fabio Muroni', si svolgeranno oggi nel Duomo di Lodi: "E' nostro desiderio di non ricevere fiori ma offerte da destinare alla casa di Gabri - si legge nel post - dove Fabio era stato ospitato, visto che ci sono diversi bambini che hanno bisogno di aiuto".

Come spiega la pagina facebook, Fabio "non parla, non cammina non afferra gli oggetti e deve essere accudito 24 ore su 24". Speciale il rapporto con Laura Pausini: "Fra tutti i cantanti che ascolto - le aveva scritto attraverso il papa' - sei l'unica che mi rilassa e se piango per qualche dolore appena sento la tua voce smetto di piangere e ascolto incantato a volte sorrido. In questo momento non sto attraversando un buon momento anzi, a detta dei medici non so quanto possa andare avanti, mi piacerebbe che tu fra i tuoi super impegni trovassi qualche minuto per venire a trovarmi in ospedale". "Sono riuscita a venire a trovarti. Ma guarda che e' stata tutta una coincidenza perche' non avevo mai letto il tuo messaggio fino all'altra sera, il giorno prima di venire a Milano - gli ha raccontato, come si vede in un breve video postato sulla pagina Fb del ragazzino - Se lo leggevo un mese fa che ero in America non potevo venire, invece appena ho letto ho detto 'speriamo che sia vicino a Milano' Sono felicissima di conoscerti". Laura Pausini, appena appresa la notizia della scomparsa, ha postato in una storia su Instagram la foto assieme a Fabio, con la dedica: "Ciao Angioletto mio" e cuori blu.

Anche Gigi D'Alessio aveva devoluto parte dei proventi di un concerto a Fabio, che negli anni, da casa a Corte Palasio, nel lodigiano, e' stato curato in alcuni dei piu' importanti ospedali specializzati, al Gaslini di Genova, a Caserta, in Florida. E in Liguria e' morto.

