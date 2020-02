Addio Capitan Findus: si è spento a Milano Giovanni Cattaneo

Addio Capitan Findus: si è spento Giovanni Cattaneo

Era divenuto una celebrità del piccolo schermo tra gli anni Settanta e Ottanta interpretando il primo Capitan Findus: si è spento a 84 anni Giovanni Cattaneo, ricoverato da tempo all'istituto geriatrico Piero Redaelli. Nel 2012 le cronache si erano occupate di lui per raccontare la sua vicenda: l'anziano attore era infatti caduto in miseria dopo aver subito una truffa e si era trasferito assieme al suo inseparabile pastore tedesco Commissario Com in un alloggio popolare nel quartiere Corvetto.