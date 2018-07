Addio di Melazzini all'AIFA. Ma non torna in Lombardia (per ora)

di Fabio Massa



Addio a Mario Melazzini in AIFA, dunque. La notizia è recente, e c'è chi pensa che Melazzini abbia anche provato a tornare in Regione Lombardia. Tentativo frustrato, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano: con tutta probabilità l'ex assessore regionale proverà a ricollocarsi in altri organi ministeriali. C'è anche chi ha parlato di un interessamento per il MIUR, dal quale però trapela solo freddezza. La vicenda di Melazzini con il Movimento 5 Stelle arriva da lontano, da quando cioè l'allora parlamentare e oggi ministro Giulia Grillo aveva presentato una interrogazione nel novembre 2016: "Ci sembra alquanto inquietante che il candidato designato dal ministro Lorenzin alla carica di direttore generale dell'Aifa sia Mario Melazzini". Detto, fatto. Una volta arrivata al ministero Giulia Grillo ha avviato alla velocità della luce una selezione pubblica per il nuovo direttore generale. E con Melazzini il rapporto si è chiuso definitivamente. Dove finirà l'ex assessore? Il totopoltrone è aperto.



