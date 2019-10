Adriano Community Days: il festival delle comunità del quartiere Adriano

Gli Adriano Community Days sono una festa aperta a tutta la città che avrà luogo il 23 e 24 novembre nel quartiere Adriano. Il festival rappresenta un ulteriore passo di un percorso di rigenerazione urbana che vede i cittadini protagonisti nel rendere migliore il quartiere e la città tutta. Nel 2019 è un festival di due giorni, nel 2020 sarà anche un luogo fisico di aggregazione di relazioni con l’ultimazione dell’Adriano Community Center. Il 23 e 24 novembre le comunità e i cittadini festeggiano con un calendario di eventi che si svolgeranno tra l’Adriano Community Center a cantiere quasi concluso e altri luoghi del quartiere: tutti rigorosamente gratuiti, inclusivi e promossi dal basso.

Sono 63 le attività proposte direttamente dagli abitanti del quartiere Adriano e dalle associazioni di tutta Milano, e raccolte attraverso una call for ideas lanciata il 23 settembre e chiusa un mese dopo. Sono 24 le associazioni coinvolte e 20 gli spazi messi a disposizione. Cultura, Comunità e Benessere sono le tre parole chiave della manifestazione, organizzata da Proges con il supporto ideativo e gestionale di Shifton, e coprogettata nell’ambito di Lacittàintorno di Fondazione Cariplo.

La manifestazione si innesta nella complessa storia del quartiere Adriano a Milano con i suoi sviluppi più recenti. Da un lato la Ricerca Dastu Adriano per Lacittàintorno (in via di pubblicazione) segnala la rarefazione delle connessioni e dei punti nodali delle relazioni e degli spazi pubblici in una delle aree più verdi e più giovani di Milano. Dall’altro il Comune, investendo importanti risorse, sta provvedendo a completare il piano urbanistico - incompiuto a causa del fallimento dell'operatore privato - portando le infrastrutture che mancano nel quartiere. Di fronte a tutto questo il quartiere appare rafforzato nel suo tessuto sociale esistente. I risultati si vedono in una rete più viva e presente che del prendersi cura fa la propria bandiera, grazie alle nuove realtà di attivismo civico e a un intensificarsi di produzione sociale e culturale.

Tutto ciò anche grazie al lavoro svolto in questi ultimi anni da molte realtà radicate o impegnate in questo quartiere tra cui Fondazione Cariplo che, con l’avvio del programma Lacittàintorno, ha dato un personale apporto alla rigenerazione urbana di quest’area sostenendo soggetti nuovi ed esistenti nell’ingaggio comunitario e in una produzione di attività segnata da qualità e accessibilità. In linea con tutto ciò Proges, con il supporto di Shifton, società esperta in processi di innovazione sociale, sta sviluppando un altro progetto ambizioso per il quartiere: la trasformazione di una residenza sanitaria per anziani in un centro di comunità, l’Adriano Community Center, aperto a tutta la cittadinanza e connesso al tessuto del quartiere (in linea con i principali dispositivi di attivazione del programma di Lacittàintorno, i Punti di comunità).

In continuità con quanto realizzato da Lacittàintorno e per preparare il terreno all’ACC di Proges, gli Adriano Community Days sostengono l’attivazione di comunità anche tramite iniziative dal basso, ma soprattutto preparano l’apertura di uno spazio ibrido comunitario . “È proprio in questo contesto che si inserisce il festival. Con gli Adriano Community Days vogliamo contribuire a riscrivere la narrativa delle periferie: non più definite nella loro lontananza da un centro, ma come polo aperto, permeabile e in dialogo con gli altri centri della città,” conclude Luigi Regalia, Project Manager ACC di Proges.