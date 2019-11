Adriano Community Days, il festival delle comunità del quartiere Adriano

Gli Adriano Community Days sono una festa aperta a tutta la città che ha luogo nel quartiere Adriano. Il 23 e 24 novembre le comunità e i cittadini festeggiano con un calendario di eventi che si svolgono tra l’Adriano Community Center a cantiere quasi concluso e altri luoghi del quartiere: tutti rigorosamente gratuiti, inclusivi e promossi dal basso. Il festival rappresenta un ulteriore passo di un percorso di rigenerazione urbana che vede i cittadini protagonisti nel rendere migliore il quartiere e la città tutta.

Cultura, Comunità e Benessere sono le tre parole chiave della manifestazione, organizzata da Proges con il supporto ideativo e gestionale di Shifton, e coprogettata nell’ambito di Lacittàintorno di Fondazione Cariplo. Gli Adriano Community Days rientrano anche tra le iniziative di Milano Partecipa, evento che dal 22 al 24 novembre trasformerà la città in un laboratorio per raccogliere le sfide della contemporaneità e interrogarsi sul futuro della democrazia nell’era digitale.



L’INAUGURAZIONE DEGLI ADRIANO COMMUNITY DAYS

Ore 10:00–11:30 | Adriano Community Center | Via Adriano 97, Milano Le attivatrici e gli attivatori del festival, tra cui anche l’artista Simone Fugazzotto, gli spazi e i promotori si presentano al pubblico e alle istituzioni. Proseguono i rappresentanti delle istituzioni con una riflessione sull'iniziativa. Opening della mostra fotografica di Toni Thorimbert.



GLI SPAZI

Gli eventi si svolgono tra l’Adriano Community Center e altri luoghi del quartiere. Sono 20 gli spazi a disposizione del festival: case private, negozi, bar, palestre e officine, sedi di associazioni hanno aderito all’iniziativa ospitando una o più attività. Alcuni spazi hanno comunicato direttamente la loro disponibilità all’organizzazione, altri si sono lasciati convincere dall’entusiasmo contagioso di attivatrici e attivatori. Nuove connessioni e relazioni sono nate, e l’intero quartiere si è mobilitato per accogliere gli Adriano Community Days!



GLI EVENTI

Più di 60 gli eventi in programma, nati dalla diretta partecipazione del quartiere e delle associazioni di tutta Milano, che hanno risposto con entusiasmo alla call for ideas lanciata dal 23 settembre al 23 ottobre.

Dalla danza al teatro, passando per laboratori di arte e lettura per i più piccoli, sessioni di yoga, concerti, incontri con gli autori, a costruire un calendario fittissimo. Il programma completo al sito www.adrianocommunitydays.it