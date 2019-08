Aerei militari sorvolano Milano, cittadini in allarme, ma e' un'esercitazione

Non è passato inosservato il passaggio di un aereo C130 scortato da due Tornado sui cieli di Milano questa mattina. Molte le fotografie postate sui social, qualche cittadino in allarme, ma si e' trattato soltanto di una esercitazione dell'Aeronautica militare. Approfittando dello spazio aereo di Linate chiuso per i lavori di l'ammodernamento, l'Aeronautica ha programmato un'attivita' tecnico-addestrativa, nel rispetto delle regole che normano il sorvolo sulle citta' e le autorita' civili locali erano state avvertite del passaggio dei velivoli.