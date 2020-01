Aeronautica: da Cagliari a Linate, volo emergenza per neonata

Un aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica ha effettuato un volo d'urgenza per salvare una neonata in pericolo di vita. Lo comunica l'Aeronautica con una nota. Il trasporto sanitario si è reso necessario per una piccola nata solo dieci giorni fa nell'Ospedale S. Giovanni Monreale (CA). L'aereo ha trasportato la bimba accompagnata da un'equipe medica e da entrambi i genitori, fino all'aeroporto di Milano Linate, consentendo così il successivo immediato trasporto in ambulanza verso l'Ospedale S. Donato Milanese. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale. Ripartito dalla città sarda, il velivolo è atterrato intorno alle 14:20 nell'aeroporto di Linate (MI), da dove la piccola paziente è stata trasferita in ospedale.