Aeroporti, ranking: Linate tra i migliori in Europa

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – L’aeroporto di Milano Linate si piazza tra i migliori del continente. E di conseguenza è il primo in Italia. Mentre al secondo posto, su base nazionale, si posiziona Malpensa, che riesce così a battere pure gli scali con meno traffico e — almeno a logica—con più possibilità di registrare prestazioni migliori. Lo scrive Il Corriere Della Sera. Anche se in ambito continentale, la struttura in provincia di Varese è nella seconda metà del ranking. A confermarlo sono i dati sulla puntualità dei voli in partenza pubblicati mensilmente da FlightStats, piattaforma specializzata nel trasporto FlightGlobal e analizzati dal Corriere della Sera. Perché un collegamento possa essere considerato “in orario”— chiarisce la società — il velivolo non deve lasciare la pista oltre i 14 minuti dopo l’orario ufficiale. Nell’elenco dei 101 aeroporti continentali, è bene precisarlo, non compare quello di Bergamo-Orio al Serio perché FlightStats non riceve le informazioni minime per avere una statistica attendibile.