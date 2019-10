Milano

Mercoledì, 23 ottobre 2019 - 19:27:00 Aeroporto di Linate, tutto pronto per la riapertura del 26 ottobre Accoglienza speciale per i viaggiatori che atterreranno alle 18 il 26 ottobre in arrivo da Roma

Aeroporto di Linate, tutto pronto per la riapertura del 26 ottobre L'aeroporto di Milano Linate si prepara a riprendere l'attività dopo tre mesi di restyling iniziati il 27 luglio. Linate tornerà operativo sabato 26 ottobre con il primo atterraggio, alle ore 18, del volo Alitalia Aza320 da Roma Fiumicino. Ad accoglierli sulla nuova pista, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'ad di Sea Armando Brunini, Michaela Castella presidente di Sea, Nicola Zaccheo presidente di Enac, Alessio Quaranta direttore generale di Enac, Roberta Neri ad di Enav e i vertici della compagnia aerea italiana e anche gli operai che su quella pista hanno lavorato nelle settimane estive. Domenica 27 ottobre il volo Lufthansa delle 6.30 diretto a Francoforte dara' il via anche alle partenze.