Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Speciale Wiit. Alessandro Cozzi, l'amministratore delegato Wiit, ha risposto alle domande di Annalisa Lospinuso, nella puntata del format, "Analisi Fondamentale by websim", in onda il mercoledì su Le Fonti TV. In studio anche Fabrizio Barini di websim.it. Wiit opera nel segmento delle applicazioni critiche, al riparo dalla concorrenza dei colossi della Silicon Valley. Guarda la puntata sulla TV Le Fonti

Giglio Group, società attiva nel campo del commercio elettronico, ha siglato una nuova partnership con Kartell, azienda di design considerata simbolo della progettualità Made in Italy. Giglio gestirà in esclusiva il negozio online di Kartell, ma anche il servizio alla clientela e la logistica a livello internazionale. Per approfondire clicca qui

CleanBnB è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi. A Venezia crescono gli affitti brevi come strumento per potenziare la reddittività degli immobili. Lo sottolinea Il Sole24Ore. Sono soprattutto gli acquirenti internazionali a comprare casa in Laguna anche per destinarla a locazioni di breve periodo. Il segmento viene considerato “dinamico e redditizio”. Per approfondire clicca qui

Cerved, primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, sarebbe al lavoro con un advisor finanziario per mettere sul mercato la propria divisione Credit Management. Tra i player doValue potrebbe essere quello più indicato, dopo avere già avviato l’espansione in Grecia e Spagna. Per approfondire clicca qui

Coima Res è una compagnia di investimento immobiliare attiva soprattutto a Milano. Banca Imi ha rinforzato il Buy sul titolo, portando il target price a 10 euro da 9,8 euro. L’upside, il potenziale di crescita del titolo, è pari a circa il 22%. Nella nota del broker si legge che “i risultati del primo semestre sono stati positivi, e in linea con le nostre aspettative”. Per approfondire clicca qui