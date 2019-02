Affari in Piazza Affari: Aedes, Wiit, Snam e gli altri titoli in evidenza questa settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa

Banca Mediolanum è un titolo da monitorare con attenzione. Banca IMI ha confermato la raccomandazione Add sul titolo e ha ritoccato il target price a 6,50 euro da 6,10 euro.

In una recente intervista a Reuters, l'ad Massimo Doris ha detto di aspettarsi per quest'anno una raccolta superiore ai 4,1 miliardi di afflussi totali realizzati nel 2018. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Aedes, gruppo attivo negli investimenti immobiliari, sotto i riflettori. Il progetto della società, denominato Caselle Open Mall, è fra i finalisti della 14esima edizione del premio Annual Global RLI Awards, nella categoria RLI Future Project 2019. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 3 aprile presso gli Universal Studios di Los Angeles, in California. Per approfondire clicca qui

Finlogic, gruppo attivo dell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha siglato un nuovo contratto con la multinazionale Citizen Systems Europe per la distribuzione di stampanti barcode, portatili, pos, e consumabili con il marchio Citizen. In base all’accordo, Citizen parteciperà all’attività di marketing di Finlogic. Leggi l’articolo su Websimaction

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing, ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 25,2 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto ai 19,6 milioni conseguiti nel 2017. L’Ebtda consolidato è stato pari a 10,4 milioni di euro, in crescita del 23% su base annua. L’utile netto si è attestato a 3,5 milioni di euro (3,1 milioni la cifra del 2017, +11,5%). Clicca qui per approfondire

Snam ha ricevuto un giudizio positivo da Kepler-Cheuvreux, che ha rafforzato la raccomandazione Buy portando il prezzo obiettivo a 4,60 euro da 4,40 euro. La società ha inoltre alzato le previsioni sull'utile netto del 2019, visto in crescita del 5% rispetto al precedente 4%. Notizia disponibile agli abbonati Websim