Affari a Piazza Affari: Aedes, Cerved e Pirelli, tra i titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, si metteranno in luce in Borsa

Aedes, gruppo milanese attivo negli investimenti immobiliari, ha firmato il contratto preliminare di vendita di un immobile di via Roncaglia a Milano, con un "primario investitore istituzionale". Il prezzo di vendita sarà pari a 21,7 milioni di euro, consentendo la realizzazione di una plusvalenza di 4,8 milioni rispetto al prezzo di carico in bilancio (16,9 milioni). La chiusura definitiva della vendita è prevista entro il primo semestre 2019. Leggi l’articolo su Websimaction

Cerved, primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, è sotto i riflettori. Secondo Il Sole24Ore, le società collegate al mondo dei crediti deteriorati e il settore dei servicer italiani sarebbero entrati in una fase di consolidamento. Cerved, assieme ad altre società, potrebbe essere "oggetto di ipotesi di fusione o integrazione". Tuttavia, al momento, Cerved non ha esaminato nessuna offerta. Per approfondire clicca qui

Digital Bros, gruppo lombardo attivo nel settore dei videogiochi, in evidenza in Borsa. La società italiana ha fatto sapere che non completerà gli investimenti in Overkill's The Walking Dead se la svedese Starbreeze, partner editoriale per questo gioco, non porterà a termine il contratto. Digital Bros ha pagato finora 4,8 milioni su 10 previsti, ed è pronta a chiedere il rimborso integrale. Ricordiamo che il gruppo possiede i diritti per la versione console di Overkill's. Leggi l’articolo su Websimaction

Pirelli sotto i riflettori. Nelle sale operative circola il rumor che ChemChina, principale azionista con il 45,5% circa del capitale, starebbe progettando un alleggerimento della sua quota. Nel frattempo la società ha comunicato che l'utile netto 2018 è cresciuto del 152% a 442,4 milioni di euro. Proposta una cedola per azione di 0,177 euro. Il 2018 si è chiuso con ricavi a 5,194 miliardi, +3,7% a livello organico. Clicca qui per approfondire

Saipem, torna su livelli di prezzo che non vedeva da novembre scorso dopo la pubblicazione del bilancio 2018. Negli ultimi 12 mesi +27%. Morgan Stanley rafforza il giudizio Overweight con target price 6 euro. Gli analisti americani si aspettano una risalita delle quotazioni dopo che i conti 2018 e le prospettive indicate dal management hanno battuto le attese. Clicca qui per approfondire