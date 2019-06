Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

CrowdFundMe, piattaforma di equity crowdfunding autorizzata da Consob, è un titolo da monitorare. CleanBnb, società finanziata attraverso CrowdFundMe che si occupa delle incombenze legate agli affitti di breve periodo, è stata ammessa alla quotazione in Borsa. “È una dimostrazione dell'efficacia del nostro lavoro in fase di selezione delle società”, ha dichiarato Tommaso Baldissera Pacchetti, ceo di CrowdFundMe. Per approfondire clicca qui

Giglio Group, società attiva nel campo del commercio elettronico, sotto i riflettori. Entro il 2023, l’e-commerce in Cina dovrebbe raggiungere i mille miliardi di dollari. Queste condizioni sono molto favorevoli per la società, che ha scommesso sul Paese del Dragone con una serie di investimenti mirati. In Cina, le vendite trimestrali di Giglio hanno registrato una crescita del 127% su base annua. Per approfondire clicca qui

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing, ha concluso una nuova partnership commerciale con il Gruppo Viasat, attivo nell’ambito dei sistemi di sicurezza satellitare. Grazie al contratto, Viasat sta avviando una serie di iniziative per sviluppare soluzioni e servizi che si basano su tecnologie proprietarie. Per approfondire clicca qui

Fiera Milano, principale società fieristica in Italia, ha rafforzato la sua posizione in Cina, Brasile, Sudafrica e India, grazie alla presenza diretta nel territorio e alla stipula di nuove alleanze strategiche. Il portafoglio espositivo estero è arrivato a 37 manifestazioni. Per approfondire clicca qui