Affari a Piazza Affari, i cinque titoli lombardi in evidenza

Falck Renewables, sui massimi dal 2008. Gli acquisti sul titolo e sul settore green piovono in seguito alla firma del Decreto per gli incentivi alle energie rinnovabili, annunciata dal ministero dell'Ambiente. Bloomberg registra sul titolo 1 Buy, 3 Hold e 1 Sell.



Fiera Milano, acquista la maggioranza di Made Eventi. L'operazione si inserisce perfettamente nelle linee strategiche del Piano 2018-2022, andando a rafforzare il portafoglio delle manifestazioni direttamente organizzate, in un settore strategico per il Paese.



Nexi, nuovo record dalla quotazione. l titolo è sbarcato in borsa lo scorso mese di aprile con una IPO a 9 euro per azione. Ha segnato un minimo a 7,831 euro prima di avviare il recupero tuttora in corso. Il consenso Bloomberg evidenzia 10 giudizi di acquisto su 14 pareri raccolti. Target medio 9,91 euro.



Recordati acquista da Novartis diritti su due farmaci per 390 milioni di dollari. Le vendite a livello mondiale dei due farmaci nel 2018 sono state pari a 72 milioni di dollari. L'accordo prevede anche l'acquisizione dei diritti a livello mondiale di osilodrostat (LCI699), un innovativo trattamento sperimentale per la Sindrome di Cushing endogena in fase di registrazione nell'Unione europea e negli Usa.



Tamburi, Abc Arbitrage azzera lo short sul titolo. La notizia è stata diffusa dalla Consob nel proprio aggiornamento periodico delle posizioni corte nette sui titoli quotati. Notizia positiva per titolo, che ne conferma il potenziale rialzo.